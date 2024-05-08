انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالدقهلية

انطلقت اليوم الاربعاء ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي لمراحل النقل المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية

حيث أدى ما يزيد عن مليون طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

أدى اليوم ١٤٠ الف ٤٩٩ طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي مادة الهندسة وأدى١٤٥٧٩٩ طالب وطالبة بالصف الرابع امتحان اللغة العربية و ١٣٨٨٢٣ طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان اللغة العربية ومهارات مهنية وأدى ٧٢٠٢٢ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية.



وانطلق اليوم امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري -فندقي).

ووجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مديري الإدارات التعليمية والمتابعة بضرورة متابعة الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وأكد على تنظيم دخول الطلاب اللجان الامتحانية ومنع الغش بكافة سبلة.



وتابع" شعبان" سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية مؤكداً على ضرورة حل المشكلات على الفور التي من شأنها تعكير صفو اجواء العملية الامتحانية.



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