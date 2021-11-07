عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علاء قريطم يشيد بدور القوات المصرية فى حفظ السلام دولياً وأفريقياً

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب

أعلن النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، اتفاقه التام مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن قلقه البالغ إزاء تصاعد التهديدات التي تنال من أمن وسلامة عناصر حفظ السلام، خاصة عقب تلقي الخبر المُفزع بتعرض حافلة تنقل عناصر تابعة لوحدة شرطة مصرية لإطلاق نار من قبل الحرس الرئاسي لأفريقيا الوسطى يوم 1 نوفمبر الجاري، مما أدى إلى إصابة 10 من عناصر حفظ السلام المصريين. 

وطالب "قريطم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، المجتمع الدولى بتنفيذ رؤية مصر بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة والملائمة للمصابين مع ضرورة إجراء تحقيق فوري لتحديد المتسببين في الواقعة وإعمال المساءلة وتفادي تكرار ذلك مستقبلاً.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن المهام التي يقومون بها والتضحيات العظيمة التي يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة "كورونا"، والتي تفرض مزيدًا من التحديات الصعبة وتمثل عبئًا إضافيًا على عمليات حفظ السلام التي تعمل في بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة. 

كما تقدم "قريطم" بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن السلام وسعيًا لتحقيقه تحت رايات الأمم المتحدة، ومن بينهم عدد من رجال الجيش والشرطة المصريين الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم. 

وأكد أن تلك التضحيات الجليلة لهي دليل ساطع على التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين، وتعد أحد أوجه إسهامها المتواصل في جهود إحلال السلم والاستقرار في ربوع قارتنا الأفريقية، خاصة أن مصر تشارك حاليًا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم في قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة. 

وأوضح النائب علاء حمدى قريطم أن مصر كانت دومًا في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، مشيراً إلى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهنى، فضلًا عن التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

سلامة عناصر حفظ السلام الحرس الرئاسي لإفريقيا الوسطى المجتمع الدولي كورونا عمليات حفظ السلام

ترشيحاتنا

المنتخب يجري المسحة الطبية استعدادا لمعسكر مواجهتي أنجولا والجابون

كيف تدخلت السفارة الأمريكية في العراق لإنقاذ حياة رئيس الوزراء من الاغتيال؟

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

جهاز 6 أكتوبر: تسليم عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات المتصدعة

10 أمور يجب مراعاتها عند صلاة الاستخارة.. تعرف عليها

بعد محاولة اغتياله.. اجتماع طارئ لـ الكاظمي مع القوى الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

رعب في إسرائيل.. تفاصيل حادث إطلاق نار علي شاطئ إيلات |فيديو

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وصول الرئيس السيسي مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حسين وأحمد إبراهيم .. محمد حماقي يشعل استاد القاهرة

شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه

مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

فيديو

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ