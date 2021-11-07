النائب علاء قريطم يشيد بدور القوات المصرية فى حفظ السلام دولياً وأفريقياً

أعلن النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، اتفاقه التام مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن قلقه البالغ إزاء تصاعد التهديدات التي تنال من أمن وسلامة عناصر حفظ السلام، خاصة عقب تلقي الخبر المُفزع بتعرض حافلة تنقل عناصر تابعة لوحدة شرطة مصرية لإطلاق نار من قبل الحرس الرئاسي لأفريقيا الوسطى يوم 1 نوفمبر الجاري، مما أدى إلى إصابة 10 من عناصر حفظ السلام المصريين.

وطالب "قريطم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، المجتمع الدولى بتنفيذ رؤية مصر بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة والملائمة للمصابين مع ضرورة إجراء تحقيق فوري لتحديد المتسببين في الواقعة وإعمال المساءلة وتفادي تكرار ذلك مستقبلاً.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن المهام التي يقومون بها والتضحيات العظيمة التي يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة "كورونا"، والتي تفرض مزيدًا من التحديات الصعبة وتمثل عبئًا إضافيًا على عمليات حفظ السلام التي تعمل في بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة.

كما تقدم "قريطم" بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن السلام وسعيًا لتحقيقه تحت رايات الأمم المتحدة، ومن بينهم عدد من رجال الجيش والشرطة المصريين الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم.

وأكد أن تلك التضحيات الجليلة لهي دليل ساطع على التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين، وتعد أحد أوجه إسهامها المتواصل في جهود إحلال السلم والاستقرار في ربوع قارتنا الأفريقية، خاصة أن مصر تشارك حاليًا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم في قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة.

وأوضح النائب علاء حمدى قريطم أن مصر كانت دومًا في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، مشيراً إلى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهنى، فضلًا عن التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.