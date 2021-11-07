أستاذ تخطيط النقل الذكى: شهدنا تطورا كبيرا فى مجال الشبكة القومية للطرق

قال الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ تخطيط النقل الذكى، إن مصر خلال الخمس سنوات الماضية تتخذ إجراءات كبيرة جداً فى مجال النقل الحديثة، وشهدنا تطور كبير فى مجال الشبكة القومية للطرق.

وأضاف أستاذ تخطيط النقل الذكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مصر شهدت طفر فى مجال النقل بشكل كبير.

وأشار أستاذ تخطيط النقل الذكى، إلى أن خلال السنتين الماضيين بدأت مصر فى تنفيذ منظومة النقل الذكى ، متابعاً أن النقل الذكى هو استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الإدارة المرورية الذكية على شبكة الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.