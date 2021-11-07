وكيل أوقاف السويس يشدد على عدم تلقي أي مبالغ نقدية تحت أي مسمي

شدد الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، على عدم تلقي أي مبالغ نقدية تحت أي مسمي ورفع أي صناديق لجمع التبرعات بالمساجد التي بها مجالس إدارات، بعد فتحها بالطرق القانونية وتنفيذ الضوابط والتعليمات بالقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١م في هذا الشأن تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف .

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج اليوم بمديري الإدارات الفرعية وبحضور مدير الدعوة، و رؤساء الأقسام لمناقشة أحوال سير العمل الدعوي في الإدارات الفرعية والمساجد ، ولابد من البذل والعطاء لتصل رسالة وزارة الاوقاف وهي نشر الدين السمح والفكر الوسطي المعتدل .

وتابع حديثه ، خلال الاجتماع بعدم تمكين غير المصرح لهم وأصحاب الافكار الهدامة من اعتلاء المنابر ومحراب الدعوة وكذلك عدم لصق الإعلانات والدعاية علي المساجد وملحقاتها ورصد أي مخالفات .



وأضاف " راضي "، علي مديري الادارات الفرعية والمفتشين والمتابعة التنبيه علي الأئمة والدعاة بضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الموضوع الموحدة والوقت المحدد ورصد اي مخالفات.

وشدد علي جميع العاملين بمديرية أوقاف السويس، بضرورة الانتهاء من تطعيمات اللقاح ضدد فيروس كورونا وذلك استعداد لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي نفس السياق، عقد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية المشرفة لعام ١٤٤٣ هجرية ٢٠٢١ميلادية والوارد الإعلان عنها علي الموقع الرسمي لوزارة الاوقاف .

وتابع " راضي "، أنه تقدم للمسابقة علي الموقع الرسمي للوزارة عدد ستة ائمة وقد حضر الاختبار المبدئي اثنين تمهيدا للتصفيات النهائية بديوان عام الوزارة .

وأكد أنه تم تشكيل لجنة الاختبار برئاسته وعضوين واحد منهم تخصص حديث والآخر تخصص دعوة وثقافة إسلامية وقد تم الاختبارات بدقه وشفافية عالية متمنيا التوفيق للجميع .