ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل

عقد قصر ثقافة طور سيناء اليوم محاضرة تثقيفية بعنوان " الأدب ودورة فى بناء خيال الطفل" ضمن فعاليات أنشطة نادى الأدب بالقصر بحضور مجموعة من طالبات مدرسة الزهور الثانوية بالطور العاصمة ألقاها القاص طارق الصاوى معلم أول بالتربية والتعليم بجنوب سيناء تحدث خلالها عن أهمية الأدب ودورة فى بناء الخيال للطفل موضح أن الخيال هو الارتفاع فوق الواقع, مبينا أن الخيال من أهم العوامل لتنمية خيال الطفل موضحا أنواع التخيل الأدبى والتى تنقسم إلى تخيل مرئى وتخيل مقروء متطرقا للحكايات الشعبية والتى لها فوائد عدة فى تنمية الخيال , بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الثانوية محاضرة ثقافية بعنوان " أهمية الشباب وتربية النفس " ألقاها البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم , تحدث خلالها عن دور الشباب فى تقدم وإزدهار المجتمع حيث أن الشباب تمتلك روح التطور الإبداع , متطرق لفوائد الثقة بالنفس والتى من أهمها محبة الناس وتقبل الأخر.



وفي سياق متصل عقد بيت ثقافة دهب ورشة حكى وسرد قصصى لقصة" الراعى والمعيز البرية " من حكايات عربة لا تتزحزح للكاتب يعقوب الشارونى , سردت إيناس حمدى , والتى تبرز فى إطار درامى تعزيز القيم الإيجابية للنشء من خلال انتصار الخير على الشر .

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لبناء الوعى الثقافى للنشء , يقدم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج , التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل , مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية.

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