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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار تطعيم منتسبي جامعة الدلتا التكنولوجيا ضد كورونا حتى الثلاثاء المقبل

تطعيم منتسبي جامعة
تطعيم منتسبي جامعة الدلتا التكنولوجيا ضد فيروس كورونا

تستمر جامعة الدلتا التكنولوجيا تلقي جميع منتسبيها لقاح فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها، موضحة أنه هناك متابعة واهتمام كبير لتلقى جميع الطلاب اللقاح قبل 15 نوفمبر الجارى.

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أكد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لتطعيم الطلاب بمقر الجامعة يوم الثلاثاء القادم الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢١، وعلي جميع الطلاب ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح على موقع وزارة الصحة والسكان، مع إحضار الرقم الخاص بالتسجيل، والبطاقة الشخصية وصورة منها.

جامعة الدلتا التكنولوجيا تطعيم جميع منتسبيها

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعة حريصة على تطعيم جميع منتسبيها في إطار حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطعيم كافة منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

وصرح الدكتور هشام عبد الخالق، بأن جامعة الدلتا التكنولوجية حرصت على وضع عديد من الخطط للتعامل مع أية متغيرات تؤثر على حضور الطلاب إلى الجامعة، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية.

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه فى حالة تفشى فيروس كورونا مرة أخرى او الدخول فى موجة جديدة من الفيروس سوف تتخذ الجامعة بالعودة الى نظام الدراسة مثل ما كان مطبقا فى العام الماضى.

وأشار "عبد الخالق" إلى أن عملية التطعيم تأتى فى إطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

جامعة الدلتا التكنولوجيا تطعيم الطلاب تطعيم جميع منتسبيها فيروس كورونا رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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