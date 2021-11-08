ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها أثناء التمثيل منذ 25 عاماً.. فيديو

استعادت الإعلامية ريهام سعيد ذكرياتها عبر فيديو نشرته علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو ريهام سعيد برفقة الفنانة إنجي المقدم وعدد من نجوم الفن، وعلقت قائلة:"اول مسرحيهة اخرجتها في حياتي وكنت بمثل فيها كانت بطوله حبيبتي المبدعة انجي المقدم كان اسمها بيت من لحم من ٢٥ سنه مش مصدقه الوقت بيجري ازاي".

وأجلت محكمة الجيزة، محاكمة ريهام سعيد، في اتهامها بالتنمر والسب والقذف لـ مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لجلسة 14 نوفمبر.

ورفض شعبان سعيد المحامي ودفاع الإعلامية التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى، للمذكرات.

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310 فيما يلى:

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما



نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف



كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.