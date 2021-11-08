عبد الحكيم أبو علم: موسيماني وضع تكتيك فني مميز في لقاء الزماك

وجه الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم، التهنئة لجماهير النادي الأهلي عقب تحقيق الفوز علي غريمة الزمالك ٥-٣ في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري .



وأضاف عبد الحكيم أبو علم خلال لقائه بقناة الأهلي ان بيتسو موسيماني تمكن من وضع تكتيك جيد امام الزمالك معلقا: موسيماني تمكن من السيطرة علي المباراة وغلق كافة المساحات امام لاعبي الزمالك".

وتابع عبد الحكيم أبو علم: “موسيماني قدم افضل مباراة فنية امام نادي الزمالك”.



وأوضح ان تغيرات بيتسو موسيماني جاءت وفقا للروية الفنية معلقا: موسيماني لمً يخطا في إدارة لقاء القمة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي.