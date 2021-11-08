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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة بشأن المسافرين إلى الكويت من الملقحين ضد كورونا

الكويت
الكويت

كشفت مصادر إلى صحيفة القبس الكويتية عن دراسة إمكانية إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين، الحاصلين على لقاح كورونا، القادمين إلى الكويت.

وقالت المصادر إن هذه الدراسة جارية، إلا أنها لن تتم في الفترة الحالية.

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الكويت تدرس إلغاء فحص كورونا للمطعمين القادمين من الخارج

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ومن ناحية أخرى، قالت المصادر إن وزارة الصحة الكويتية ستمنح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى الذين حصلوا على اللقاح قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية.

وحول تلقيح الأطفال، قالت المصادر إن الأمر قيد الدراسة أيضا، حول إمكانية تلقيح الاطفال من 5 إلى 12 عاما.

وفيما يخص الدراسة، أشارت المصادر إلى أن  العودة للدوام الطبيعي في المدارس كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة.

 

وزارة الصحة الكويتية الجرعة الثانية فحص كورونا لقاحات كورونا الكويت

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