بشرى سارة بشأن المسافرين إلى الكويت من الملقحين ضد كورونا

كشفت مصادر إلى صحيفة القبس الكويتية عن دراسة إمكانية إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين، الحاصلين على لقاح كورونا، القادمين إلى الكويت.

وقالت المصادر إن هذه الدراسة جارية، إلا أنها لن تتم في الفترة الحالية.

ومن ناحية أخرى، قالت المصادر إن وزارة الصحة الكويتية ستمنح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى الذين حصلوا على اللقاح قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية.

وحول تلقيح الأطفال، قالت المصادر إن الأمر قيد الدراسة أيضا، حول إمكانية تلقيح الاطفال من 5 إلى 12 عاما.

وفيما يخص الدراسة، أشارت المصادر إلى أن العودة للدوام الطبيعي في المدارس كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة.