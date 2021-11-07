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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدرس إلغاء فحص كورونا للمطعمين القادمين من الخارج

الكويت تدرس إلغاء
الكويت تدرس إلغاء فحص كورونا للمطعمين القادمين من الخارج

قال مصدر حكومي في الكويت إن التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا مطلب ملح لمواجهة احتمال زيادة عدد المصابين، خاصة بعد انخفاض مناعة العديد من المطعمين خلال الفترة السابقة.

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أن وزارة الصحة ستمنح اللقاحات للذين تطعموا قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية، مشيراً إلى أنه من الوارد إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين القادمين للبلاد، لكن ذلك لن يتم في الفترة الحالية، والأمر قيد الدراسة.

وأوضح أن العودة للدوام الطبيعي في مدارس الكويت كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة، فالأوضاع الوبائية لم ينته خطرها حتى الآن.

وأكد أنه يجب عدم التهاون في الاشتراطات الصحية، فأغلبية دول العالم لم تلغ الـpcr ولم تفتح المدارس كالمعتاد، مشددا على أن هذه الخطوات يجب التريث فيها.

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وأشار المصدر إلى أن تقريراً شاملاً يعد حالياً لاعتماد آلية تطعيم الأطفال من 5 - 12 عاماً للبدء بها، كاشفاً عن أن وزارة الصحة ستطلق آلية رقمية جديدة لنتائج فحوصات الدم والأشعة والتي ستظهر على تطبيق الصحة في وقت سريع.

في وقت سابق، كد قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية استئناف إصدار سمات الدخول إلى الكويت.

وأوضح أن ما سيتم استئناف الإصدار بخصوصه هي التأشيرات التجارية، الحكومية والسياحية، وتأشيرة الالتحاق بعائل، مشيرا إلى أن الإصدار سيتم وفق الضوابط والشروط واللوائح القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن "إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات ستستقبل المعاملات الخاصة بإصدار تأشيرات الالتحاق بالعائلة أو بالزوجة أو الأبناء تحت 16 سنة"، لافتة إلى أن الأمر سيكون أيضا وفقا لضوابط أهمها توافر شرط الراتب.

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