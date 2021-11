وفاة الممثل المكسيكي إنريكي روتشا عن عمر يناهز 81 عاما

توفى الممثل المكسيكي، إنريكي روتشا، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

ولد روتشا في 5 يناير عام 1940 بالمكسيك، وبرزت حياته الفنية على التلفزيون في بلاده.

بدأ حياته المهنية في المسلسل التلفزيوني La mentira في عام 1965. وهو أحد الممثلين الذين لديهم أطول مسيرة مهنية وهو الممثل الذي قام بتمثيل أكبر عدد من الشخصيات العدائية، 14 شخصية، بسبب مظهره وصوته السميك.

ومن بين الأعمال التي عمل عليها في السنوات الأخيرة،I Declare Guilty و Italian Girl Comes to Marry و True Loves و A Lucky Family with Wild Heart و Serafín و My Little Naughty و Rubí.