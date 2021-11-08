عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة الممثل المكسيكي إنريكي روتشا عن عمر يناهز 81 عاما

الممثل المكسيكي
الممثل المكسيكي إنريكي روتشا

توفى الممثل المكسيكي، إنريكي روتشا، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

ولد روتشا في 5 يناير عام 1940 بالمكسيك، وبرزت حياته الفنية على التلفزيون في بلاده.

بدأ حياته المهنية في المسلسل التلفزيوني La mentira في عام 1965. وهو أحد الممثلين الذين لديهم أطول مسيرة مهنية وهو الممثل الذي قام بتمثيل أكبر عدد من الشخصيات العدائية، 14 شخصية، بسبب مظهره وصوته السميك.

ومن بين الأعمال التي عمل عليها في السنوات الأخيرة،I Declare Guilty و Italian Girl Comes to Marry و True Loves و A Lucky Family with Wild Heart و Serafín و My Little Naughty و Rubí.

 

المكسيك إنريكي روتشا La mentira True Loves Rubí

موضوعات متعلقة

أكبر من برج إيفل.. كويكب يقترب من الأرض في ديسمبر

العالم يقترب من تسجيل 250 مليون إصابة بكورونا

بشرى سارة بشأن المسافرين إلى الكويت من الملقحين ضد كورونا

إيران تكشف حقيقة استدعاء سفيرها لدى فيتنام

عقب سقوط البرد.. محافظة سعودية تكتسي باللون الأبيض.. صور

قرار جديد لحركة طالبان في أفغانستان

إخلاء جامعتين في نيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

فلسطين.. العثور على جثة المفقود نصر الله الفرا على أحد شواطئ تركيا

ترشيحاتنا

بحجم برج إيفل.. كويكب شديد الخطورة يقترب من الأرض الشهر المقبل

بيراميدز يكشف سر فشل المفاوضات مع الأهلي لضم ناصر ماهر

وفاة الممثل المكسيكي إنريكي روتشا عن عمر يناهز 81 عاما

هجوم علي محمد رمضان بسبب رفعه الحذاء أمام جمهوره في إحدي الحفلات

تعرف على آلية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قبل طرحها في مصر .. بيستون T55 الجديدة |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ