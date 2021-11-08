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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنسيق الحضاري يمثل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

التنسيق الحضاري
التنسيق الحضاري

قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده " بتمثيل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بالاجتماع السادس و الذي تم عقده في تونس والتابع لمنظمة الألكسو " المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "  ، والذي ناقش سجل التراث العمراني العربي ، وكذلك تم عرض التجارب العربية في المحافظة على التراث العمراني والمعماري وتنميته ، وكذلك عرض قانون عمل المرصد العربي والتصويت عليه من قبل الأعضاء .


صرح بذلك رئيس الجهاز وجدير بالذكر ان المباني التي سيتم ادراجها طبقاً لمعايير تصنيف المناطق ومواقع التراث العمراني العربي على أن تكون تراثاً فريداً ، وان يعبر عن حقبة زمنية أو حدث تاريخي هام بالنسبة للأمة العربية ، أن يحظى بحماية تشريعية في البلد الموجود فيه .


وقد أنتهى الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها الحفاظ على التراث العمراني العربي وجعل التراث مصدر إلهام لتصميم المدن الجديدة مع الحفاظ على بعدها الأنساني ، معاملة التراث العمراني نفس معاملة المواقع الأثرية والقطع المتحفية ، إنشاء صندوق عربي أو حساب خاص لصون وحماية التراث المعماري والعمراني العربي وخاصة المهدد منه .


يذكر أن الهدف من إنشاء مرصد التراث العمراني والمعماري العربي هو إنشاء أرشيف عمراني عربي متميز يضم المباني ذات الطراز العمراني المتميز على مستوى الدول العربية وكذلك الحفاظ على هذا التراث المتنوع والضخم والذي له جذور تاريخية وثري من التدهور والعمل على ترميمه وتطويره طبقاً لأسس ومعايير الحفاظ على التراث العمراني وحمايته من النزاعات المسلحة ، والعوامل الطبيعية والمناخية والأنشطة العمرانية العشوائية أو غياب المادة التشريعية التي تكفل حماية التراث المعماري ، والعمل على رفع الوعي بقيمة الموروث التراثي للمالكين والمستثمرين مما يحقق إستدامته وتحقيق عائد اقتصادي منه .

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد ابو سعده التراث العمراني والمعماري العربي المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التراث العمراني العربي التجارب العربية في المحافظة

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