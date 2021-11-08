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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... محمد رمضان على غلاف مجلة ببدلة بدون قميص

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب محمد رمضان: “أول غلاف مجلة لـ @ filmfare Arab worldfilmfareme مع الممثلة النجمةurvashirautela ❤️ بحب الهند”.

 

وتألق رمضان بإطلالة مميزة وغير تقليدية، ببدلة باللون اللبني الفاتح مطرزة وبدون قميص.

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آخر حفلات رمضان

 

 يذكر ان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتيك توك فيديو للفنان محمد رمضان والذي اثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال فاعليات الحفلة التي أقامها في السعودية بموسم الرياض حيث ظهر خلال احدى فقرات الحفل وهو يلقى دولارات على الجمهور .


وشهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

 

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، 

وسروال أسود، ونظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.


 

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