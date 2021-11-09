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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 9-11-2021

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال  التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.1824 جنيه و52.1797 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1964 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات العربية اليوم بالبنك الأهلي المصري

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7518 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8863 جنيه للبيع.
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3174 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية الأجنبية أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء

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