عقوبة تصل لـ2 مليون جنيه..حماية المستهلك: سنتخذ إجراءات استثنائية لضبط سوق السيارات..فيديو

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة نقص العربيات ستنتهي، مؤكدا أن هناك شائعات يتم إطلاقها وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه في أوروبا المعروض في السوق الأوروبي لا يوجد نقص في المعروض من السيارات وبالتالي ستبدء عمليات التوريد تباعا، مشيرا إلى أن هناك تجارا يقومون بإجراءات غير شرعية لتحقيق مكاسب كبيرة.

وتابع أيمن حسام الدين، أنه من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية، وستضبط سوق السيارات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن السعر السيارة، وهو المثبت على الفاتورة دون أي زيادة.

هناك من يضع سعر شكلي للسيارات

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك من يضع سعر شكلي للسيارات ويقوم ببيعها بـ أوفربرايس، ووفقا للقانون يجب أن يحدد سعر كل سيارة ويتم إعلان السعر ووضعه على ملصق السيارة، وحال مخالفة هذا السعر يعتبر إعلان مضلل وغرامة الإعلان المضلل تصل لـ 2 مليون جنيه".