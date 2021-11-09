عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقوبة تصل لـ2 مليون جنيه..حماية المستهلك: سنتخذ إجراءات استثنائية لضبط سوق السيارات..فيديو

أيمن حسام الدين،
أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة نقص العربيات ستنتهي، مؤكدا أن هناك شائعات يتم إطلاقها وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق.

 

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه في أوروبا المعروض في السوق الأوروبي لا يوجد نقص في المعروض من السيارات وبالتالي ستبدء عمليات التوريد تباعا، مشيرا إلى أن هناك تجارا يقومون بإجراءات غير شرعية لتحقيق مكاسب كبيرة.

 

وتابع أيمن حسام الدين، أنه من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية، وستضبط سوق السيارات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن السعر السيارة، وهو المثبت على الفاتورة دون أي زيادة.

 

 هناك من يضع سعر شكلي للسيارات

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك من يضع سعر شكلي للسيارات ويقوم ببيعها بـ أوفربرايس، ووفقا للقانون يجب أن يحدد سعر كل سيارة ويتم إعلان السعر ووضعه على ملصق السيارة، وحال مخالفة هذا السعر يعتبر إعلان مضلل وغرامة الإعلان المضلل تصل لـ 2 مليون جنيه".

 

سوق السيارات السوق الاوروبي ارتفاع الأسعار حماية المستهلك مخالفة

ترشيحاتنا

هشام يكن: أنا الأحق بقيادة نادي الزمالك فنيا

السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: القائد والقدوة

هشام يكن: أنا دربت محمد صلاح ومصطفى يونس استبعده

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 9/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

بنطلون رجل الفيل يعود من جديد.. اكتشف أهم تصميماته عبر الزمان|نوستالجيا

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ