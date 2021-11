تعرف على المصرية هدى قطب عقب ذكر وزير الخارجية الأمريكية لاسمها

خلال لقاء شكري..

استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، بالمصرية الأمريكية هدى قطب، التي تقدم البرامج في التلفزيون الأمريكي، كدليل على العلاقات المصرية الأمريكية، ونحن نرصد تفاصيل عن المذيعة المصرية هدى قطب.

- وُلدت هدى قطب في 9 أغسطس 1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما الأمريكية لعائلة مصرية، ونشأت في مدينتي مورجانتاون والإسكندرية بولاية فيرجينيا.

- تعيش في نيو أورليانز بولاية لويزيانا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعمل والدتها سميحة في مكتبة الكونجرس.

- عاشت في مصر لمدة عام ثم في نيجيريا، ولديها أخ يدعى عادل، وأخت اسمها هالة.

تخرجت من مدرسة "هانت هاي" عام 1982، وخلال دراستها في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، انضمت إلى نادي "دلتا" النسائي.

- وفي عام 1986، حصلت قطب على بكالوريوس في الاداب من قسم الصحافة التليفزيونية.

- في 1986، عملت مراسلة لشبكة "سي بي أس" من القاهرة.

- في 2010، تم انتخابها رئيسة مجلس إدراة لخريجي كلية التكنولوجيا بجامعة فيرجينيا.

- عملت مذيعة ومراسلة في قناة "دبليو دبليو إل" التليفزيونية بنيو أورليانز بلويزيانا في الفترة 1992 إلى 1998، وتعتبر خذخ القناة واحدة من أشهر المحطات التليفزيونية المحلية في لويزيانا لعقود مضت.

- ظهرت قطب كمذيعة مشاركة في برنامج "اليوم" أو "توداي" مع سافانا جوثيري على شبكة "إن بي سي" الأمريكية بعد طرد المذيع مات لوير بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

- كنت تظهر في بعض الأوقات في البرنامج كبديل في حالة غياب سافانا. ومنذ بداية مارس 2017، أصبحت هدى مذيعة أساسية في البرنامج.

- عملت كمراسلة في برنامج "دايتلاين" Dateline المذاع على شبكة "إن بي سي" منذ 1998.

- ألفت هدي قطب كتابا بعنوان "كيف نجوت من منطقة حرب، شعر متساقط، وسرطان، وكانت الكتاب الأعلى مبيعا من إصدارات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وصدر في أكتوبر 2010.

- كما حصلت على جائزة إيمي كمذيعة مشاركة في برنامج اليوم Today Show.

- في 15 يناير 2013، أصدرت كتابها الثاني "10 سنوات لاحقة: 6 أشخاص واجهوا الاختلاف وحولوا حياتهم"، حيث كتبت 6 قصص عن أشخاص تمكنوا من تغيير حياتهم.

- كما ظهرت في أغنية ""I'm Gonna Love You Through It" مع المغنية مارتينا ماك برايد.

- في 2016، أصدرت هدى قطب كتابها الثالث "إلى من ينتمون: أفضل القرارات التي لا يتخذها الناس" أو Where They Belong: The Best Decisions People Almost Never Made، والذي يتناول قصص مختلفة لأناس وجدوا أنفسهم في لحظات غير متوقعة وظروف مفاجئة.