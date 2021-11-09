أحمد مجدي: الأهلي حاول ضمي.. وكيروش منحني الأمل للانضمام للمنتخب

قال أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب، إنه بدأ مسيرته الكروية في نادي النيل، وحاول النادي الأهلي ضمه في وقت سابق ولكن الصفقة تعثرت.

وأضاف أحمد مجدي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : ناسيونال ماديرا أراد ضمي ولكنني فضلت اللعب لليرس البلجيكي، ولكن ظروف الصيام في رمضان تسبب في عودتي لمصر والانضمام لبتروجت".

وأكمل:" الأهلي حاول ضمي من قبل حينما كنت لاعبا في صفوف بتروجت وجلس معي علاء عبدالصادق ولكن المفاوضات لم تتم، والمصري أراد ضمي في بداية الموسم قبل رحيل علي ماهر لفيوتشر، ولكن شقيقي فضل استمراري بصفوف أحد أندية القاهرة".

وتابع:" تعرضنا لظروف صعبة في وادي دجلة بالموسم الماضي تسببت في هبوط الفريق، ومثلي الأعلى في مصر هو اللاعب حمدي فتحي".

وواصل تصريحاته :" كيروش حضر جميع مباريات المقاولون العرب، ويتابع جميع اللاعبين وهو ما يمنح الأمل للجميع من أجل الانضمام للمنتخب، كما أن كيروش صبر على عمر مرموش في ظهوره الأول، مع منتخب مصر أمام ليبيا وهو ما يؤكد ثقة المدرب في اللاعبين".