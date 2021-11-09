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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين

إيمان عز الدين
إيمان عز الدين

تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لظروف مرضية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فورا، بحسب ما أعلنته على حسابها بموقع فيسبوك. 

ونشرت إيمان عز الدين صور لها على فيسبوك، أثناء تواجدها في المستشفى وعلقت عليها قائلة:" قدر الله وما شاء فعل (القاتل الصامت) ضغط عالي فجأة.. ثلاث ساعات في المستشفى للسيطرة عليه.. دعواتكم". 

ياتي ذلك عقب فترة من تولي إيمان عز الدين مهمة تقديم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا مع هبة الأباصيري، ومنى عبد الغني، عقب اعتذار مفيدة شيحة عن تقديمه. 

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة البرنامج في إحدى حلقاته، إنه عند وجود علاقة الصداقة بين الأزواج من الأساس هذا يعنى وجود تزاوج فكرى بينهما وتقارب في وجهات النظر والرؤية في الحياة ولغاتهم واحدة.

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سى بى سى، أن وجود الصداقه بين الازواج من البداية يجعل العلاقة ناجحة، والعكس عندما يتزوج اثنان عن حب فالمشاعر فقط هي من تحركت وهذه المشاعر قد تنطفئ في أي وقت.

وتابعت الإعلامية إيمان عز الدين، أنه عند الزواج العادى قد يكون الطلاق سببه أنهم ليسوا أصحاب لأن الزوج يحكى مشاكله لصديقه والزوجة تحكى مشكلاتها لأمها أو صديقتها ولا تتحدث مع زوجها وهذا يسبب مشكلات عديدة.

إيمان عز الدين الستات مايعرفوش يكدبوا حالة إيمان عز الدين مفيدة شيحة الإعلامية منى عبد الغني

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