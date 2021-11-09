أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .



وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالي:

بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الثلاثاء:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم 18 جنيها للشراء و 18.21جنيه للبيع مسجلة تراجعا نحو 18 قروش خلال أسبوع .



وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى 20.99 جنيه للشراء و 21.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر 17.04 جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81 جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع منخفض 4 قروش .

واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش .



العملات الآسيوية

أسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء.

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 13.71 جنيه للشراء و 13.88 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.