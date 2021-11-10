سكان أحد عقارات شارع أحمد حسن فى مدينة نصر يستغيثون من عدم توصيل الغاز الطبيعي

استغاث سكان أحد العقارات في العقار رقم (١) شارع احمد حسن متفرع من شارع مصطفي النحاس المنطقة التاسعة مدينة نصر التابعة الى محافظة القاهرة ، من عدم توصيل خط الغاز الطبيعى إلى العقار بالكامل، فضلا عن عدم توافر أنابيب البوتاجاز واستغلال بعض البائعين هذه الظروف لرفع سعرها إلى الضعف.

ويقول المواطن محمود أبو زيد السيد ، فى رساله خدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد : نعانى نحن سكان العقار رقم (١) شارع احمد حسن متفرع من شارع مصطفي النحاس المنطقة التاسعة مدينة نصر ، لم يتم توصيل الغاز اليه حتي الان ، وذلك لأن الجراج تحول الي مخزن وكذلك الشقة في الدور الارضي تحولت الي فرن بلدي وانفرنجي ( ماذا ذبنا نحن السكان عدد ١٥ شقة ) .

وأضاف : مع العلم بأن مقايسة الغاز مدفوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، والحي يرفض إعطاء تصريح حفر لوجود المخالفات السابقة ، ياليتكم تساعدونا وترحمونا من غلاء أنابيب البوتاجاز ومش متوافرة ولا موجودة بالمنطقة لان كل العمارات بها غاز طبيعى ماعدا عمارتنا ".



للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01001553064



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.