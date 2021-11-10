الوجبة المدرسية بين الماضي والمستقبل.. توجيهات الرئيس تتحول إلى واقع بمدارس الإسكندرية

"يجب أن يكون هناك وعى لدى المواطنين بشأن النظام الغذائي الصحي لأبنائهم ... حريصون على تقديم التغذية المدرسية لأبنائنا بشكل مضمون وجيد"، كانت هذه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالوجبات المدرسية حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب.

توجيهات رئاسية

وقد وجه الرئيس بالتدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية تأسيسا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

وتهدف الوجبة المدرسية إلى تقديم وجبة كاملة العناصر بقيمة غذائية عالية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وفقاً للحالات الصحية المختلفة للطلاب، مع ربط المنظومة بالخريطة الصحية والعلاجية على مستوى الجمهورية.

الوجبات المدرسية في الماضي

وجبات المدارس في الخمسينيات والستينيات، فى مرحلة رياض الأطفال، كانت عبارة عن وجبة غذائية ساخنة كل يوم في نهاية اليوم الدراسي، مكونة من أرز وخضار ولحم مفروم والفاكهة.

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أما فى المرحلة الابتدائية والاعدادية في الخمسينات والستينات، فكانت هناك حصة مخصصة لتناول الطعام، وكان هناك مطعم فى كل مدرسة تقدم فيه الوجبات الساخنة، ولكن في المرحلة الثانوية، اختلف الأمر وكانت عبارة عن قطع كبيرة من الجبن وعلب من اللبن الجاف والسمن، يكفي لمدة طويلة.

الوجبات المدرسية حاليًا

اما وجبة التغذية المدرسية في العصر الحالي بالنسبة لطلاب رياض الاطفال فهي عبارة عن باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ماي بطعم الفواكه.

وفي المرحلة الابتدائية، الوجبة عبارة عن باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه، وفي الإعدادية والثانوية عبارة عن باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.

وفي تصريحات لصدى البلد، قال شريف فتحي مدير إدارة المنتزة التعليمية، إن الوجبة المدرسية مليئة بالقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية تأسيسا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية.

وأشار إلى أن علب العصير ضمن الوجبة المدرسية تحتوي على معلومات مفيدة جدًا حيث توجد صورة ومعلومة على أغلفة التغذية المدرسية عن أحد العظماء من تاريخنا المصري كالسير الدكتور مجدي يعقوب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وطه حسين، ودكتور فاروق الباز، أو عن المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مصر، بالإضافة إلى تزيين بعض أغلفة الوجبة بعلم مصر، وكذا صور عن الحضارة المصرية والفرعونية.

وأكد أن المدرسين ينبهون على الطلاب عدم التخلص من العلبة والاحتفاظ بها من أجل التعرف أكثر وأكثر على عظماء مصر، وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي في المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر.