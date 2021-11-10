النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

النيش .. قطعة أثاث منزلية أصبحت من الأشياء الأساسية فى جهاز العروسين فى العصر الحديث وتكلفهما الكثير من الأموال والجهد لإخراجه بشكل مميز .

والنيش هو قطعة أساس منزلية تشبه الدولاب ولكن واجهتها من الزجاج لكي تظهر المقتنيات الثمينة والأنيقة الموجودة به.

ظهر النيش فى تسعينات القرن الماضي أى ما يقرب من 30 عامًا وأطلق هذا الإسم على الدولاب المسئول عن حفظ أدوات المائدة ولكن الفخمة فقط ويرجع سر تسميته بهذا الاسم الغريب إلى اللغة الفرنسية حيث تعنى كلمة ويرى بعض الأشخاص أن أصل النيش يرجع للغة الإنجليزية.



وقبل ذلك التاريخ كان لا يوجد ما يسمى بـ النيش وكان الأمر قاصر على دولاب صغير يسمى “ بوفيه” يستخدم لحفظ أدوات المائدة وتقديم الطعام لتصبح سهلة وقريبة من طاولة السفرة بدل من الذهاب والإياب كثير على المطبخ من أجل إحضار الأطباق والشوك والسكاكين والملاعق وبمرور الزمن بدأ المصريون كعادتهم فى التفنن فى شكل هذا الدولاب ومحتوياته فكان في البداية يجمع بين شكل دولاب الفضية وشكل البوفيه من الأسفل.

النيش القديم

وبدأت الأمهات والعرائس يتفاخرن بالقطع الثمينة الموجودة فى هذا الدولاب وتتنافس بنات العائلة وفى إحضار القطع المميزة إلا أن حدث التغير الكبير فى التسعينيات وبدأ يتحول النيش إلى قطعة أنيقة تشتمل على عدد كبير من أدوات الطعام باهظة الثمن مما تسبب فى تحولها لعاتق على كاهل الأسرة .



وبدأت بمرور الوقت تتغير أشكال النيش ذاته وتظهر تصميمات متعددة لتناسب جميع الأذوق وتواكب صيحات الموضة العصرية وأصبح شكله يختلف تماما عن النيش القديم، فلم يعد ذلك النيش الخشبي الكبير الضخم بل ظهر النيش الألومنتال والخشمونيوم والبولى لاك .



وأصبح النيش فى العصر الحالى جزء أساسي من جهاز العروسة المصرية والغريب فى الأمر أنه بالرغم من كل هذه النفقات المدفوعة على النيش لاتستخدم الأدوات الموجودة فيه نهائيا فى الوجبات اليومية ولا حتى فى الأعياد بل وممنوع الاقتراب منه نهائيا ولا تستخدم محتوياته إلا عند قدوم ضيف مهم جدا أو عريس البنت التى سيتم إنجابها فى المستقبل أى بعد بمرور 20 عاما على الأقل!!

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النيش العصري



وفى السنوات الأخيرة بدأ عدد كبير من الفتيات والشباب فى التراجع عن فكرة وجود النيش فى جهاز العروسة فهو يعد عاتقا كبيرا على كلا العروسين فالعريس يتحمل نفقة تصميمه والعروسة تتحمل نفقة محتوياته التى تقدر بالآلاف من أجل التفاخر فقط خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة حيث عاشت أجيال كثيرة بدون النيش وكانت حياتهم مستقرة والأمر فى النهاية يعود للعروسين فهو ليس أمر ضرورى ويجب ألا تتوقف الجوازة عليه ففي بعض الأحيان يتم إنهاء الخطبة بسبب الاختلاف على النيش.

النيش

ومن أهم القطع التى توضع فى النيش طقم الصيني الفاخر وذو تصميم مميز أو عصري وقطع الديكور المصنوعة من الكريستال وكاسات زجاجية ذات تصميم فريد وبعض قطع الأنتيكة الثمينة وطاقم التقديم الذي يتضمن الشوك والملاعق والسكاكين.