قادما من بلد مجاور.. القبض على المستشار العسكري لداعش في نينوى شمال العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، أنه تمت الإطاحة بالمستشار العسكري لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أفاد بيان للأمن الوطني أنه "بجهد إستخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من أحدى دول الجوار".



وأوضح البيان أنه "تم تدوين أقواله اصولياً واعترف بقيادته للارهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية ابان عمليات التحرير كما تدرج بعدة مناصب ادارية ومالية في عصابات داعش أهمها اميراً لاحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة علاوة على المسؤول المالي لذات الولاية".



وأشار إلى "إحالته الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة نينوى في العراق، من إلقاء القبض على 25 إرهابياً في محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أنه "وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام تمكن جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على (25) عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الإرهابية، ويعملون بصفة مقاتلين ، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين".