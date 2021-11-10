بالأبيض و الأسود…رزان المغربي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة رزان المغربي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رزان المغربي، في صور بالأبيض و الأسود بإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن رزان المغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.