شاهد.. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعات التطوير بهيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا نقوم بعمل عملية ازدواج من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 في البحيرات الصغرى وبالتالي سيسمح ذلك بمرور عدد أكبر من السفن.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2" ، أنه يتم عمل توسيع ل40 متر وتعميق من 66 قدم لـ 72 قدم وهذا سيحسن من حركة الملاحة ويجعل عملية الإبحار تتم في هذا الجزء بسهولة ويسر بنسبة تزيد إلى 28% .



وتابع الفريق أسامة ربيع ، أنه يتم وضع احتياجات العملاء في قمة الأولويات عند إقامة أي تطوير جديد في قناة السويس.

وفي سياق آخر، أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية انضمام الكراكة حسين طنطاوي في تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قائلا: إننا نعمل فى تطوير الـ40 كيلو فى الجنوب الخاص بالقناة، مشيرا إلى أن هذا الجزء تعتبر التربة به صخرية وصلبة وليس أى كراكة تعمل به، حيث إن كراكة حسين طنطاوى ميزاتها فى أنها تعمل فى تلك التربة الصلبة.



وأضاف: أن تلك الكراكة تستخرج رمال مشبعة بالمياه والصخر بحوالي 3 آلاف و60 متر مكعب فى الساعة، أى تقريبا مليون متر مكعب فى الشهر، موضحا أن تلك الكراكة أحدث الكراكات الموجودة بالشرق الأوسط، بإمكانيات عالية جدا.

وتابع أنه تم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على القطاع الجنوبي لمجرى القناة وسيستغرق 24 شهرًا، لافتا إلى أنه تم البدء فورا.

وأشار إلى أن عدد الكراكات الموجود الآن فى جنوب القناة حوالي 3 كراكات، وسيتم وصول خمس كراكات خلال شهر يناير.

