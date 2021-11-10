أيمن أشرف يقود دفاع منتخب مصر بجوار حجازى أمام أنجولا

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بـ أيمن أشرف فى تشكيل المنتخب الأساسي، خلال مواجهة أنجولا مساء الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويأتى استقرار كيروش على الدفع بـ أيمن أشرف فى التشكيل الأساسى بجانب أحمد حجازى، فى ظل تأكد غياب محمود الونش عن المباراة بسبب الإيقاف .



ولفت أيمن أشرف أنظار الجهاز الفنى لمنتخب مصر إليه خلال اليومين الماضيين بمعسكر المنتخب بعد ظهوره بشكل مميز فى التدريبات ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم تواجده فى التشكيل الأساسى .



وقرر كيروش اصطحاب قائمة المنتخب كاملة إلى أنجولا ورفض استبعاد أى لاعب بما فيهم محمود الونش الذى يغيب عن مواجهة الجمعة بسبب الإيقاف وذلك فى ظل رغبة كيروش فى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الجابون التى ستقام الثلاثاء المقبلة فى الجولة الأخيرة .

واطمآن كيروش على جاهزية جميع اللاعبين بعد انتظام محمد صلاح نجم ليفربول فى معسكر الفراعنة المقام ببرج العرب ، كما انضم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي إلى صفوف الفراعنة ، وانتظم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حجازى فى تدريبات المنتخب وبات الجميع جاهز لمواجهة أنجولا .

وشهدت قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أنجولا عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).