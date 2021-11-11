من عرض أزياء.. شاهد أحدث ظهور لأمينة خليل عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أمينة خليل برفقة أصدقائها من أحد عروض الأزياء، مما نال إعجاب متابعيها.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ موضوع عائلى ” برومو العمل والذى ظهر من خلاله بطله ماجد الكدوانى بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم أمينة خليل ومحمد شاهين

وموضوع عائلي هو مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة .

العمل من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويعد مسلسل موضوع عائلى هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة واول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سما إبراهيم ورنا رئيس .