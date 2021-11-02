قبل طرحه.. شاهد بوسترات مسلسل موضوع عائلي لـ ماجد الكدواني

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ موضوع عائلى ” بوسترات العمل والتى ضمت عددا من الأبطال على رأسهم ماجد الكدوانى .

وموضوع عائلي هو مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة .

العمل من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ماجد الكدوانى يتوسط رنا رئيس وسما إبراهيم

ماجد الكدوانى

ويعد مسلسل موضوع عائلى هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة واول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سما إبراهيم ورنا رئيس .

وكان قد انتهى الفنان ماجد الكدواني من تصوير مشاهد فيلم "الجريمة" الذي يخرجه شريف عرفه.

وقال ماجد الكدواني في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد":انتهيت من العمل تماما اليوم، وانا مستمتع جدا بالعمل مع المخرج شريف عرفه فهذه المرة الاولى التي يجمعنا فيها عمل سويا، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.



فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

وكان أخر أعمال الفنان ماجد الكدوانى فى السينما هو فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.