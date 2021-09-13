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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرحته لم تكتمل.. اعرف قصة سيارة ماجد الكدواني فى هذا الفيلم | صور

لم يكن يدري أن فرحته
لم يكن يدري أن فرحته لن تكتمل..اعرف قصة سيارة ماجد الكدواني

" لم يكن يدري أن فرحته لن تكتمل " هذه الجملة التي أصبحت لسان حال الشباب يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مرفقة بصورة قائلها الفنان الكوميدي محيي إسماعيل من فيلم " حد سامع حاجة "، يستخدمونها كتعبير طريف خفيف الظل عن أمنياتهم التي لم تتحقق، فتصبح صورة الفنان القدير محيي إسماعيل هي شعار مرحلتهم.

فيلم حد سامع حاجة

" سامي عباس شاب في مقتبل العمر خجول ولا يعرف في الحياة إلا القليل .. و لإنه يعيش وحيدًا فهو حريص ينام دائمًا في يقظة " بهذه الكلمات التي ألقاها الفنان محيي إسماعيل بدأت مشاهد فيلم " حد سامع حاجة " واصفًا بها شخصية سامي الذي جسد دوره الفنان رامز جلال، وهي الشخصية المحورية التي دارت حولها احداث هذا الفيلم، فقد كان شابًا انطوائيًا بشكل كبير يعيش بمفرده بعد وفاة عائلته.

فيلم حد سامع حاجة

 يتردد في أذن سامي دائمًا صوت يخبره بما سيفعله قبل حدوثه بدقائق، مما أثار الريبة في نفسه، ولكنه لم يكن يدري بأن هذا صوت أبيه حيث كان نادمًا على تربية ابنه بشكل مثالي يحثه على عمل الخير دائمًا ويتجنب الشرور، فاضطر سامي للذهاب إلى طبيب نفسي وهو الدكتور علوي عادل الذي قام بأداء دوره الفنان ماجد الكدواني، الذي أكد له بأن ما يحدث هذا بسبب خلو حياته من أية أحداث جديدة وخاصة العاطفية، فنصحه بالدخول في قصة حب تغير مجرى حياته، وظل يلازمه طيلة أحداث الفيلم وترافقه أيضًا سيارته الفارهة ذات اللون الذهبي الجاذب للأنظار.

فيلم حد سامع حاجة

بالطبع لأنها سيارة فارهة تجذب النظر إليها من الوهلة الأولى فبلا شك هي من صناعة النجمة الألمانية الشهيرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، هذه الشركة التي تخصصت منذ نشأتها في العام 1926 في صناعة السيارات الفاخرة ذات الإمكانات المترفة، وكان قد أسسها ثلاثة من أهم صانعي السيارات في العالم وهم كارل بنز و جوتليب دايملر و فيلهلم مايباخ.

فيلم حد سامع حاجة

منذ طرح الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ أولى إصداراتها وهي تتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا من فئة السيارات الفارهة، وكان لمؤسسي هذه الشركة السبق في صناعة أول سيارة تعمل بمحرك وقود في العالم، حيث جاء ذلك عن طريق تحويل إحدى عربات الخيل إلى سيارة تعمل بمحرك وقود، ومن هنا كانت نبتة الفكرة.

فيلم حد سامع حاجة

 وكانت قد ظهرت السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ،  خلال أحداث فيلم " حد سامع حاجة  " من الطراز الشهير الذي لُقب بـ " مرسيدس عيون " وهو MERCEDES BENZ E240، موديل عام 2004، هذا الطراز الذي استمد قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 177 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، و تبلغ العزم الأقصى للدوران 240 نيوتن / متر.

فيلم حد سامع حاجة

ويوجد من السيارة MERCEDES BENZ E240 الشهيرة بمرسيدس عيون نسختين، واحدة منها تعمل بنظام الدفع الرباعي، والنسخة الثانية تعمل بنظام الدفع الخلفي، وتنافس هذه السيارة خلال السوق المصرية للسيارات المستعمل حتى اليوم بسعر يتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه، ويتوقف سعرها هذا حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم حد سامع حاجة

يُذكر انه كان قد شارك الفنان الكوميدي رامز جلال بطولة فيلم حد سامع حاجة مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " ماجد الكدواني، محيي إسماعيل، وفاء سالم، إدوارد، علاء مرسي، لاميتا فرنجية، دينا، مراد مكرم، فريدة الجريدي، ليندا فهمي " ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج سامح عبد العزيز، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 26 نوفمبر من العام 2009.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير محيي إسماعيل رامز جلال ماجد الكدواني فيلم حد سامع حاجة MERCEDES BENZ E240

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