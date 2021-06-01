مختلف كعادته .. قصة سيارة غريبة استقلها رامز جلال في هذا الفيلم | صور

" حلوة الدنيا و إيه أهي جايه تنادي علينا .. مفيهاش ولا اه ولا إيه ولا حزن مستنينا .. والحب هتبدأ سيرته والقلب هتخلص حيرته .. والعمر اللي انت كبرته تلاقيك في ثواني صغرته " لم تكن بمجرد أغنية مرت مرور الكرام على آذان مشاهدي فيلم " غاوي حب "، بل كان لها مفعولًا ساحرًا في إدخال البهجة على قلوب الجماهير، لما تحتويه من كلمات تفاؤلية تحفيزية، وألحان خفيفة على الأسماع، يتغنى بها الفنان محمد فؤاد الذي تمتزج بصوته ألوان الفرحة، وهذا ما ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الفيلم.

فيلم غاوي حب

تدور أحداث فيلم " غاوي حب " حول قصة حب ملك وصلاح، حب الطفولة البريئة حيث فرقتهما الأيام منذ أن كانا صغارًا ولكن عادت تجمعهما من جديد، بعد تغيرت ملامحهما، ولكنه ظل حبهما عالقًا في قلبيهما، صلاح مطرب شهير وقام بدوره الفنان محمد فؤاد، تربى وعاش في كنف شقيقة الأكبر وزوجته وابنتهما الصغيرة " مريم " التي تعشق صلاح وترى فيه مثل يحتذى به.

فيلم غاوي حب

كانت قد سافرت ملك وهي صغيرة للعيش في الخارج وقد جسدت شخصيتها الفنانة حلا شيحة، وبعد ان كبرت تزوجت من رجل أعمال شريك والدها بسبب المصلحة المشتركة بينهما، ولكنها كانت تكره العيش معه، وقررت أن تعود للاستقرار في مصر والبحث عن حب عمرها صلاح، والتقيها مجددًا، وتجددت قصة حبهما، وكان يصاحبهما دائمًا صديق طفولتهما وليد " رامز جلال " الذي كان يشتهر دائمًا بخفة ظله، واتقانه في عمل بعض المقالب الساخرة في أصدقائه، لذا كان يمتلك سيارة صغير خفيفة الظل تشبه شخصيته الكوميدية.

فيلم غاوي حب

لم تكن هذه السيارة مألوفة بشكل كبير لدى الشعب المصري عند بداية عرض فيلم " غاوي حب "، لذا جذبت أنظار جميع المشاهدين لرغبتهم في معرفة هوية هذه السيارة، فقد كانت هذه السيارة ألمانية الصنع لشركة تدعى سمارت SMART، التي تأسست في العام 1994، و تتبع لشركة دايملر DAIMLER AG.

فيلم غاوي حب

تأسست شركة سمارت SMART، لصناعة المركبات الصغيرة، لفكرة الحد من تزاحم السيارات في الشوارع، بتصميم سيارة طولها لا يتجاوز الـ 2.5 متر، لترك حيز كبير يتسع لاصطفاف ثلاثة سيارات، بدلًا من سيارة واحدة بالحجم التقليدي، ولكن كان قد طرح هذه الفكرة بالأساس شركة SWATCH السويسرية المتخصصة في صناعة ساعات اليد، ولكنها لم تجد شركة تتبنى هذا المشروع، إلى أن تم التعاقد مع DAIMLER AG في العام 1994.

NOBLE SMART

وظهرت السيارة سمارت برفقة الفنان رامز جلال خلال احداث فيلم غاوي حب من الطراز NOBLE SMART، موديل عام 2005، والي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات ، بسعة 1100 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 68 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء.

NOBLE SMART

جدير بالذكر أن فيلم غاوي حب بطولة كل من " محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مزربان، نادية العراقية، رفيق محسن، وفاء السيد، عبدالله مشرف، محمود طوبار، مجدي السباعي، ملك قورة، عبدالحميد سند، مريم قورة، معتزة عبد الصبور" ومن تأليف محمد فؤاد بمشاركة أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 يناير من العام 2005.