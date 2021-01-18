اعمل الصح يا حزلئوم.. عندما انهار "سراج مهمة" بسبب هذه السيارة | شاهد

"هنا يرقد الحزلئوم، هار أسود، عندهم فريسكا زيينا، يا ميلة بختك يا ميار، بس ده شيء لا يتحمله بشر ولا بني آدمين يا باشا، خلاص.. أومال حضرتك فاكر إيه يعني، الحباية من على الجمل، خطر يعني أخطر من غسان مطر، اعمل الصح"، لن تمر هذه العبارات عليك مرور الكرام، لأنه وكعادة الشعب المصري استخدام كل ما هو كوميدي للتعبير بطرافة مطلقة عن مختلف الأحداث الحياتية التي نمر بها طوال الوقت، إنها "إفيهات" الفيلم الكوميدي الشهير "لا تراجع ولا إستسلام" للنجم احمد مكي.





عند مشاهدتك لفيلم لا تراجع ولا إستسلام لن تستطيع السيطرة على الضحك للحظة واحدة منذ بدايته وحتى نهايته، حيث يستعرض الفيلم قصة الفتى الساذج "حزلئوم" واستخدام "سراج بيه" ضابط الشرطة المصري له، للإيقاع بأكبر تاجر للمواد الممنوعة والمخدرة في مصر من خلال زرع "حزلئوم" ليحل محل "أدهم" الذراع اليمنى لهذا التاجر على حد قول "سراج بيه"، وهذا على طريقة الأفلام البوليسية الأمريكية ولكن بطريقة ساخرة، حيث وقع اختيار خبير التجميل على "حزلئوم" لإجراء بعض التغييرات ليتطابق شكلًا مع "أدهم".





وبدأت الأحداث الكوميدية تتوالى حيث أخذ سراج بيه يعلم حزلئوم مهارات أدهم الخارقة ومن بينها تعليمه القيادة، ليتقابل هنا وحشي صناعة السيارات الأمريكية واليابانية، حيث ظهرت السيارة جيب جراند شيروكي جنبًا إلى جنب السيارة تويوتا كورولا في مشهد واحد.





التقى هنا صانع المطاردات السينمائية الشهير عمرو ماكجيفر بحزلئوم لتعليمه فن القيادة على سيارة تويوتا كورولا، والتي كانت موديل 2007 وقد زودت بمحرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي، ويستطيع أن يولد قوة قدرها 136 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 165 نيوتن/ متر، وتستطيع السيارة تويوتا كورولا ان تتسارع من وضع الإستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 10 ثوان فقط.





وبدأ بالفعل حزلئوم في تعلم القيادة على تويوتا كورولا ليحدث ما لا يحمد عقباه وهو إصطدام حزلئوم بالسيارة باهظة الثمن الجراند شيروكي من انتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية JEEP موديل 2004، والتي قد استمدت قوتها بأكثر من نوع من المحركات بنسخ عالمية مثل V8 ، V6 وتنوعت قوة الاحصنة بين 195 و 235 وإتصلت بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.





جدير بالذكر أن فيلم "لا تراجع ولا إستسلام " بطولة كل من " أحمد مكي، ماجد الكدواني، عزت أبو عوف، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، محمد شاهينن غسان مطر، بدرية طلبة، عبدالله مشرف" ومن تأليف شريف نجيب وفكرة أحمد مكي، وإخراج أحمد الجندي، والذى عرض لأول مرة فى عام 2010.