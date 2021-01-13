قصة سيارة تحدت أشهر مدرس لغة عربية في مصر.. رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

سيارة تتحدى دراجة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حموده.. تعرف عليها













" إعربي يا ميرفت، ناويلها على إيه يا حماقي، إرقصي يا ألفت، يا سنه سوخه، هي مالها بردت كده ليه، مابتهزرش يا رمضان، أبويا اللي رباني" مدرس فاضل تربى على قيم و اخلاق الزمن الجميل يرفض تغيير زمنه له يعيش على أطلال الماضي، من النادر والصعب أن تجد شخصية تشبه هذه في عصرنا الحالي إنه الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة المدرس الأول للغة العربية في فيلمه الكوميدي الذي كان يحمل نفس إسمه.





كان يرفض تماما الخطأ امامه في اللغة الفصحى وان حدث وأخطأت ولو خطأ بسيط في الفصحى و إعرابها تهب عليك عصبيته و كأنها ريح عاصف تكاد أن تطيح بك وتكون حينها " سنه سوخه " على حد قوله المعهود، ودارت الاحداث الرئيسية لفيلم " رمضان مبروك أبو العلمين حموده" حول نقل طالب مشاغب من مدرسته الخاصه إلى مدرسة بإحدى قرى الأرياف والتي يعمل بها الأستاذ رمضان نظرا للحزم والجديه التي إشتهرت بها هذه المدرسة في أرجاء وزارة التربية والتعليم.





وجاء هنا اهم حدث في الفيلم وهو بداية التلاقي بين أستاذ رمضان الذي كان ذاهبا إلى المدرسة بواسطة دراجته الشهيرة و الطالب المشاغب الذي صادف ذهابه الى المدرسة أيضا في نفس الوقت ولكن بواسطة سيارته الفارهه التي كانت بطلة الحدث الرئيسي للفيلم حيث قام هذا الطالب بقيادة سيارته بسرعة قصوى جعلته يصطدم بدراجة أستاذ رمضان حتى وقع في المياه، و إذا كنت تتساءل عن نوع هذه السيارة الفارهة سنجيبك في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة BMW من الطراز E46 320 CI والذي ينتمي إلى الجيل الرابع من إصدارات الفئة الثالثة تحت مسمى M3 والتي بدأ خط إنتاجها في نهاية العام 1998، وبدأ طرح النسخة الكابورلية التي جمعت بين الفخامة والرفاهية من هذا الطراز بدء من عام 2000.





زود الطراز BMW E46 320 CI بمحرك سعة 2.2 لتر، ليستطيع ان بولد قوة قدرها 170 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن / متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 ليصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 9 ثوان فقط.



