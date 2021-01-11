"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور

"يا زينب من هنا ورايح عايزك تهتمي بمظهرك كويس.. عشان بجيتي سيدة رابطة البوابين الأولى.. يعني ماكسيمان 100 جنيه.. يوم الخميس كان بكرة يبجى التلات كان إيه .. أنا بيه أنا بيه"، لم تكن أبدًا بفكرة بسيطة لمجرد تجسيد شخصية حارس عقار "بواب"، ولكنها كانت مهمة شبه مستحيلة بإقناع الجمهور بتلك الشخصية المركبة، ولكنه بالفعل صدقها حتى يتلاشى عن أذهاننا أنها مجرد شخصية أسطورية يتم تمثيلها من خلال حبكة سينمائية مبدعة، إنه فيلم "البيه البواب" للمبدع الراحل أحمد زكي.





دارت أحداث فيلم "البيه البواب" حول شخصية عبد السميع والذي قام بدوره الفنان أحمد زكي والذي كان يعمل حارسًا لأحد العقارات، ولكنه كان غير راض عن حاله وهذا ما جعله يستغل ذكاءه وطموحه للعمل كسمسارًا لينجح بالفعل في ذلك، ويجمع الكثير من الأموال ليصبح حينها " البيه البواب".





تدرجت ملامح الثراء على عبد السميع خلال أحداث الفيلم وهذا ما يظهره امتلاكه لسيارتين، الأولى كانت تدل على بداية تجميعه لمبلغ بسيط من المال، وكانت السيارة من إنتاج الصانع الياباني الشهير سوزوكي من فئات النقل الخفيف " ربع نقل " ومن المتعارف عليه بأن هذه السيارة لا يستقلها سوى فئة العمال لمساعدتهم على نقل البضائع الخفيفة.





أما السيارة الثانية فكانت تدل على مرحلة أخرى من الثراء حيث كانت أكثر سيارة اعتمادية يحبها المواطن المصري حتى لقبت بأسد الطريق، والتي أصدرتها أسطورة صناعة السيارات الفرنسية بيجو من الطراز 504 في نسخته الـ " STATION " والتي تتسع لسبعة ركاب.





كان قد بدأ خط إنتاج السيارة بيجو 504 في العام 1968 وحتى عام 1983، وكانت تستمد قوتها من محرك بنزين مكون من 4 إسطوانات تبلغ قوته 144 حصان، و كان أكثر ما يميز هذه السيارة عن غيرها قوة هيكلها الخارجي و ارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض وهذا ما يجعلها تتناسب مع طبيعة الطرق المصرية وأيضا في الدول التي تحتوي على طرق صحراوية و وعرة.





ثم جاء بعد ذلك دور "الست إلهام هانم" لتعرف سر ثراء عبدالسميع وتقوم بمحاولة إحتيال عليه لتتزوجه ليسهل عليها معرفة طريق نقوده، وبالفعل تقوم بالاستيلاء على نقود عبدالسميع بمساعدة " المستكاوي " الذى جسد الراحل سيد زيان، من ثم يهربا بسيارة مرسيدس بنز من الطراز W123 والذي تم إصداره لأول مرة في العام 1976.





احتوت مرسيدس بنز طراز W123 على إصدارين من المحركات، المحرك الأول رباعي الأسطوانات تبلغ قوته 109 حصانن متصل بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات، اما المحرك الثاني فهو سداسي الأسطوانات تبلغ سعته 2.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 127 حصان، ولكن يحدث بعد ذلك ما لم يتوقعه " المستكاوي " فقد قام رجال رابطة البوابين باللحاق به و تسلميه للشرطة.



