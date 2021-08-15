يوسف ماجد الكدواني: والدي يدعمني فنيا ولم يقف في طريقي

قال الفنان يوسف ماجد الكدواني، إن والده يشجعه دائما ويذاكر معه كل المشاهد الخاصة به.

وأضاف يوسف ماجد الكدواني، خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أهم ما يميز والده كممثل أنه يغوص في الشخصيات التي يقدمها، ويذاكرها جيدا.

وقال الفنان ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية: "شهادتى مجروحة في يوسف، بس أنا كنت متفق معاه ان مفيش إنسان بينجح في حاجة بدون ما يحبها، وهو حب التمثيل، ومهنة التمثيل لا يوجد فيها وساطة لأن في النهاية الجمهور هو من يحكم، وبزعل لما حد بيقول علشان ولاد فنانين، وهذه المهنة لها شرف ومبادئ، من يعلمها يدخل قلوب الناس.

وانتهى ماجد الكدواني من تصوير مشاهد فيلم "الجريمة" الذي يخرجه شريف عرفة

وقال ماجد الكدواني لـ "صدى البلد": “انتهيت من العمل تماما، وأنا مستمتع جدا بالعمل مع المخرج شريف عرفة فهذه المرة الأولى التي يجمعنا فيها عمل سويا، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.



فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب، تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينيات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

ويعرض لماجد حاليا فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.



وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".



الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).