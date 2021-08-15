عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف ماجد الكدواني: والدي يدعمني فنيا ولم يقف في طريقي

يوسف ماجد الكدواني
يوسف ماجد الكدواني

قال الفنان يوسف ماجد الكدواني، إن والده يشجعه دائما ويذاكر معه كل المشاهد الخاصة به.

وأضاف يوسف ماجد الكدواني، خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أهم ما يميز والده كممثل أنه يغوص في الشخصيات التي يقدمها، ويذاكرها جيدا.

وقال الفنان ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية: "شهادتى مجروحة في يوسف، بس أنا كنت متفق معاه ان مفيش إنسان بينجح في حاجة بدون ما يحبها، وهو حب التمثيل، ومهنة التمثيل لا يوجد فيها وساطة لأن في النهاية الجمهور هو من يحكم، وبزعل لما حد بيقول علشان ولاد فنانين، وهذه المهنة لها شرف ومبادئ، من يعلمها يدخل قلوب الناس.

قبل زحمة الصيف.. اعرف قصة سيارة ماجد الكدواني في الفيلم

ماجد الكدواني: ربنا أعطى لتامر حسني موهبة نادرة.. والأخير يرد: وجودك إضافة لحياتي.. فيديو

 

وانتهى ماجد الكدواني من تصوير مشاهد فيلم "الجريمة" الذي يخرجه شريف عرفة

وقال ماجد الكدواني لـ "صدى البلد": “انتهيت من العمل تماما، وأنا مستمتع جدا بالعمل مع المخرج شريف عرفة فهذه المرة الأولى التي يجمعنا فيها عمل سويا، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.


فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب، تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينيات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

ويعرض لماجد حاليا فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.


وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".


الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

تامر حسني مصطفى قمر عمرو الليثي مهنة التمثيل ماجد الكدواني يوسف ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني المخرج شريف عرفة شريف عرفة قبل زحمة الصيف

موضوعات متعلقة

أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنية فيلم 200 جنيه

رامي صبري يروج لحفله الغنائي في الساحل الشمالي

بعد الظلمة في نور.. نانسي عجرم: لبنان عم يتعذب ومنه بخير

عرض فيلم "حبيبة" في سينما الهناجر.. غدا

مؤلفة كوفيد 25 تروج للعرض الثاني للمسلسل

بلقيس تحتفل مع سميرة سعيد وليلى علوي في الساحل الشمالي

مفاجأة في عيد ميلادها.. أحمد الجابري يقدم لـ هاجر الشرنوبي خاتم الخطوبة

بالتزامن مع عرضه العالمي الأول.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «خديجة»

ترشيحاتنا

استقالة رئيس نقابة العاملين بالاتصالات من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

هيثم شعبان : راض عن تعادل سيراميكا كليوباترا أمام المحلة

مهددا بضربة عسكرية .. بايدن يقرر زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان

مأساة أم لـ4 أشقاء مصابين بضمور العضلات: بموت كل ما عيني تشوفهم

محمود محرز: تمويل مدينة الروبيكي تخطى 7 مليارات جنيه

كنز عظيم لمن واظب على هذه الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ