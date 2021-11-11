السفير محمد العرابي: نحن أمام إطار جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك قفزة فى العلاقات المصرية الامريكية وخاصة بعد توقف لفترة طويلة، مضيفاً أن وزير خارجية أمريكا كان يتحدث بقدر كبير جداً من الحماس نحو العلاقة مع مصر، ويحتفل العلاقة التي تمتد لمائة عام.. مصر وأمريكا سيكون لهما أفق جديد في العلاقات الثنائية".



وأضاف السفير محمد العرابى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، أن دول العالم الآن تعيد ترتيب أوراقها للتتماشى مع النظام العالمى الجديد، الذى سيختلف عن النظام السابق، خاصة في ظل التعقيدات التي تسببت فيها جائحة كورونا بين الدول.

وتابع السفير محمد العرابى، أن "الخطر الدولى أصبح عابر للحدود مهما كانت محصنة مثل الكورونا والإرهاب والأمن السيبرانى وأمن المياه والطاقة حتى وسائل الحروب أصبحت عابرة للحدود".



ولفت السفير محمد العرابى، إلى أن مصر قوة إقليمية مستقرة وكان على أمريكا وضع إطار جديد للعلاقة حتى لا يكون هناك أية توترات في المستقبل، خاصة في ظل التغير الكبير الذى ظهر على مستوى العالم، وجعل كافة المخاطر والأمور عابرة للحدود.

