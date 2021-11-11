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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على مسرح النافورة: الحجار في عودة استثنائية لزمن الفن الجميل ووعد تتقمص شخصية أسمهان

صدى البلد

فى عودة استثنائية لزمن الفن استعرض النجم على الحجار مجموعة من كنوزه الغنائية التى شكلت جزء من ثروة الطرب المعاصر فى امسية اقيمت على مسرح النافورة وجاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 .

وخلالها استعادة ذكريات رحلته الفنية وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بنخبة من أعماله التى تحمل فى مضمونها الكثير من  القيم النبيلة والمعانى السامية كان منها المال والبنون ، على قد ما حبينا ، مش عابر سبيل ، بنت وولد ، ما تمنعوش الصادقين ، فى قلب الليل ، قولنا ، الليل وآخره ، الليلة ليكي ، كان إحساسي ، زى الهوى ، من غير ما تتكلمى ، ذئاب الجبل ، أعذريني ، عارفة ، مسألة مبدأ ، تجيش نعيش ، لما الشتا وبوابة الحلواني.

سبقته المطربة السورية وعد البحرى التى وجهت تحية لمصر وشعبها وقدمت الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وجميع القائمين على المهرجان ثم تقمصت شخصية اسمهان وقدمت امتى حتعرف ، ليالي الأنس ومن اعمالها الخاصة غير أي حد وتجربة .

قبلهما التمع المسرح بايقونات من زمن الفن الجميل حيث شدت حنان عصام القلب ولا العين ، يا قطر الندى ودويتو حاجة غريبة  مع احمد عفت الذى ادى سحب رمشه ، كلمني طمنى ، نعم يا حبيبي ، وعزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى دموع فى عيون وقحة .

كما اقيم على المسرح الخارجى حفلا لكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو احمد عامر ضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء .

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المايسترو حازم القصبجي إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مجدي صابر رئيس دار الأوبرا مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية وعد البحري على مسرح النافورة علي الحجار

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