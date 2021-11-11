عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان تنظم دورة تدريبية للتدريب على "كتابة السيرة الذاتية"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان علي هامش ندوة سوق العمل والأطراف المجتمعية وبالتعاون مع شركة سيديكو للأدوية دورة تدريبية للطلاب علي كتابة السيرة الذاتية وللتعرف علي مجالات العمل المتاحة.

 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، محمد محروس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث تعد دورات كتابة  السيرة الذاتية هي من أولى خطوات التقديم لأي وظيفة، لأنها تعتبر الوسيلة الوحيدة للتعريف بالنفس أمام الشركات والمؤسسات، والتعريف بالشهادات الأكاديمية والعلمية والمهارات المهنية والخبرات السابقة التي يتمتع بها صاحب السيرة.

الفنون الجميلة بحلوان تنظم معرض "إبهار مصر الثالث"

وفي حالة رغبة الطلاب الحصول على فرصة عمل فيجب عليهم التدريب علي كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، وبطريقة أنيقة خالية من الأخطاء.

وعلي الطلاب الراغبين في الحضور يرجي التسجيل من خلال الرابط حيث سيتم ارسال ايميل في حال اختيارك للحضور 
http://pharmacy.helwan.edu.eg/?p=5089.

تعقد فعاليات الدورة التدريبية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ بقاعة السيمينار. 

جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان دورة تدريبية كتابة السيرة الذاتية اخبار التعليم

ترشيحاتنا

من أسنان الديناصور.. كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من iPhone 13 Pro

أكشاك لتلقي لقاح كورونا بمحطة مترو السادات.. صور

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

مدبولي وعدد من الوزراء يتابعون مشروعات"حياة كريمة" في الوادي الجديد..اليوم

شعراوى: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال بالمحافظات

أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ