صيدلة حلوان تنظم دورة تدريبية للتدريب على "كتابة السيرة الذاتية"

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان علي هامش ندوة سوق العمل والأطراف المجتمعية وبالتعاون مع شركة سيديكو للأدوية دورة تدريبية للطلاب علي كتابة السيرة الذاتية وللتعرف علي مجالات العمل المتاحة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، محمد محروس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث تعد دورات كتابة السيرة الذاتية هي من أولى خطوات التقديم لأي وظيفة، لأنها تعتبر الوسيلة الوحيدة للتعريف بالنفس أمام الشركات والمؤسسات، والتعريف بالشهادات الأكاديمية والعلمية والمهارات المهنية والخبرات السابقة التي يتمتع بها صاحب السيرة.

وفي حالة رغبة الطلاب الحصول على فرصة عمل فيجب عليهم التدريب علي كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، وبطريقة أنيقة خالية من الأخطاء.

وعلي الطلاب الراغبين في الحضور يرجي التسجيل من خلال الرابط حيث سيتم ارسال ايميل في حال اختيارك للحضور

http://pharmacy.helwan.edu.eg/?p=5089.

تعقد فعاليات الدورة التدريبية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ بقاعة السيمينار.