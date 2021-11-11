الشهر العقارى تحسم جدل فصل سداد الضريبة عن إجراءات تسجيل العقار

وجه جمال ياقوت ، رئيس مصلحة الشهر العقارى ، الشكر للحكومة المصرية بشأن استجابتها لاجراء حوار مجتمعى يضم الشهر العقارى واقرار الموافقة على مشروع بقانون تنظيم الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل .



وأوضح السفير أحمد حجاج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إنه كان هناك نقطة تتعلق بفصل الضريبة عن إجراءات التسجيل وكانت تعيق عملية التسجيل وتم بالأمس الموافقة بشأن فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل فأصبحت للضريبة إجراءات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة واجراءات تسجيل العقار وإدخال المرافق .



وأشار السفير أحمد حجاج ، إلى أن من يقوم بإجراءات التسجيل لا تطالبه مصلحة الشهر العقارى بأداء ضريبة أو المرافق وتم الفصل بين أداء الضريبة وإجراءات التسجيل أو إدخال المرافق وعدم مطالبة الشخص بتقديم اوراق تفيد سداد الضريبة العقارية أو ادخال المرافق .



وتابع جمال ياقوت ، أنه تم الفصل بين اجراءات أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل أو المرافق والتى كانت أهم عقبة تواجه المتعاملين فى الشهر العقارى ، لافتا إلى أن خطوات التسجيل اشتملت على الغاء مرحلة المقبول ودمج مرحلة المقبول والمشروع فى مرحلة واحدة ، ووضع سقف زمنى للإجراءات فى الشهر العقارى لا يتعدى 30 يوم يتم بحثها لنقل الملكية .