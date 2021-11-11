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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت شعار"قادة وقيادة".. طلاب حلوان يشاركون فى ملتقى الاتحادات للجامعات المصرية

صدى البلد

شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار" قادة وقيادة "والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 6: 11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وقد تكون وفد جامعة حلوان  من الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان للدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية .


أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ضرورة أهمية المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض  بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.

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كما أفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين طلاب الجامعات المصرية بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم للمشاركة  في خطة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، وتشجيع الشباب على العمل لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الشباب المشاركين.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية قيمة، هذا ويشارك في المسابقة فريق مكون من خمسة مشاركين من كل جامعة.

وتستمر الفعاليات واللقاءات والمحاضرات وورش العمل بالملتقي على مدار الأسبوع الحالي، وتأتي هذه الموضوعات والفعاليات لهذا الملتقى تماشيًا مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر  2030

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