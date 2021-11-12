ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يواصل البرلمان اجتماعاته الأسبوع المقبل و لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشات العامة،حيث من المقرر أن يتم مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من:



1. السيد العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. السيد العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

3. السيد العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

و يناقش المجلس الاحد تقارير اللجان:

1) تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

1. طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.



2) استمرار نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

و يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.