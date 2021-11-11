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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب شباب برشلونة السابق: صلاح نمبر "1" على الكوكب .. البارسا لن يموت بعد ميسي.. وهذه حكايتي مع الدوري المصري|حوار

جوردي فينياليس المدير
جوردي فينياليس المدير الفني السابق لشباب برشلونة

استطاع جوردي فينياليس المدير الفني السابق لفريق الشباب بنادي برشلونة أن يسطر لنفسه، تاريخا بأحرف من ذهب مع البلوجرانا، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2014 على حساب بنفيكا البرتغالي.

كما عمل جوردي فينياليس مدربا لفريق الرديف بنادي برشلونة، واكتشف العديد من المواهب، أبرزهم المغربي منير الحدادي، والإسباني أداما تراوري.

جوري تيباس  يتحدث لـ “ صدى البلد” عن فترة عمله في برشلونة، ورأيه في تعيين تشافي مديرا فنيا للبلوجرانا، ومنافسة محمد صلاح على الكرة الذهبية.

رحل جوردي فينياليس عن نادي برشلونة في 2018، ويتولي حاليا تدريب فريق تشجيانج الصيني.

إليكم نص الحوار:

 

أولا .. ما هو تقييمك لفترة عملك كمدرب في برشلونة؟
أنا فخور جدًا بالعمل في برشلونة خلال هذه الفترة، كان هدفي هو تطوير اللاعبين الشباب، أيضا اكتسبت خبرة كمدرب خلال فترة عملي في البلوجرانا.

 

هل يمكن أن تخبرنا بأسماء أبرز المواهب التي اكتشفتها  خلال فترة عملك في برشلونة برشلونة؟

جميع اللاعبين في برشلونة يمتلكون الموهبة، ولكنهم يحتاجون إلى تطويرها، لقد اكتشفت العديد من اللاعبين خلال فترة علمي، مثل أداما تراوري ، منير  الحدادي، ساندرو ،… ، والعديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى الفريق الأول.


هل تحدث مع أي شخص للعودة إلى برشلونة بعد رحيل كومان؟
لا ، أنا الآن مدربت لفريق تشجيانج الصيني، وهدفي التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

 

ما رأيك في الأزمات التي يمر بها نادي برشلونة الآن ... ومن المسئول؟
العديد من المسؤولين يتحملون ذلك، في النهاية هناك مشاكل مالية ورياضية وما من المؤكد أنهم  سيتحدون خلال الفترة القادمة، لعودة النادي لمكانته الطبيعية.
 

هل فريق برشلونة  قادر على النهوض مجددا بعد رحيل ميسي؟
ميسي هو أفضل لاعب في العالم، لكن برشلونة هو أفضل ناد في العالم  أيضا، وأنا متأكد من أن البارسا سينهض مرة أخرى.
 

ماذا يحتاج برشلونة للنهوض من جديد؟
الكثير من الأشياء لكني أعتقد أن الأهم  أن قدوم تشافي، الحل الأمثل، في الفترة الحالية، لتحسين وضع الفريق.

 

ما رأيك في إسناد مهمة تدريب يرشلونة لـ تشافي؟
إنه الحل لبرشلونة ، اعتبرها الخطوة الأولى للنهوض مجددا !


 ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح؟
الأمر سهل، بالنسبة لي إنه لاعب رائع وأعتقد أنه الآن من أفضل لاعبي العالم.

هل يستحق صلاح الفوز بالكرة الذهبية؟
نعم صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية،  وميسي ايضا.

هل تتمنى انتقال محمد صلاح إلى برشلونة؟
لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن بالنسبة لي سيكون جيدا جدا.

هل انتهى زمن ميسى ورونالدو؟
نعم، لقد اقترب من الانتهاء.

ما موقفك من العمل في الدوري المصري؟
 لما لا! كنت قريبا من العمل في الدوري المصري “مؤخرا”، لكن المفاوضات لم تتم.

 

برشلونة محمد صلاح تشافي ميسي جوردي فينياليس

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