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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤسسة آبار.. الشيخ حازم جلال: إيصال المياه للمحتاجين جبر خواطر.. فيديو

حازم جلال
حازم جلال

قال  الشيخ حازم جلال أحد علماء الأزهر الشريف، إن عبادة جبر الخواطر عبادة محببة لله سبحانه وتعالى وتعتبر خلقا إسلاميا عظيما وصفة إنسانية راقية.

 

وأضاف حازم جلال  في حواره مع الإعلامية وفاء طولان في برنامج " مصر أحلى" المذاع على قناة " صدى البلد 2 "،: جبر الخواطر عبادة تزين القلوب وتصدر من صاحب قلب تقي نقي".

 

وتابع حازم جلال: "المياه هي أساس الحياة للجميع، والإنسان أمامه فرصة عظيمة للتبرع لمساعدة المساكين والفقراء  عن طريق التواصل مع مؤسسة آبار من أجل إنشاء الآبار ووصلات المياه  في المناطق الأكثر احتياجا".

 

وأكمل حازم جلال: "عدد الحنفيات في البئر  الواحد تكون كثيرة وبالتالي نوفر مياه لأكبر عدد من المحتاجين، وهذا الأمر من يعتبر جبر للخواطر".

 

ولفت حازم جلال :"  يمكن أن يشارك الفرد في إيصال المياه لمن يحتاجها في المناطق التي لا تصلها المياه وذلك عن طريق التواصل مع مؤسسة أبار ".
 

حازم جلال المياة مؤسسة أبار وفاء طولان اخبار التوك شو

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