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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: انفجار مرفأ بيروت تسبب بأضرار لـ10 آلاف مؤسسة خاصة وموجات من الإفلاس

صدى البلد

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن انفجار ميناء بيروت البحري تسبب بأضرار مادية كبيرة وخسارة ممتلكات ومخزون حوالي 10 آلاف مؤسسة أعمال تابعة للقطاع الخاص وتقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من موقع الانفجار، مشددا على أن الانفجار أثر تأثيراً كبيراً على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس.
وأضاف ميقاتي - في كلمته بحفل إطلاق (صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل) اليوم - إن إنفجار الميناء حصل في أعقاب أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي جائحة كورونا مما كان له تداعيات شديدة على القطاعات الإنتاجية في لبنان.
وأوضح أن الهدف من إنشاء "صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل" دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من انفجار ميناء بيروت البحري، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.
وأكد أن هناك جهدا كبيرا من قبل البنك الدولي والاتحاد الاوروبي لتأسيس الصندوق لإعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت بما يشكل الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان.
وأشار إلى أن الصندوق يتم تمويله بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وايطاليا والنرويج ليكون بمثابة اشارة لبدء تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وقد تم التخطيط لها في إطار الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان الذي سيزود المواطنين بمساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.
وشدد ميقاتي على أن إعادة لبنان إلى سابق عهده سيتم بالتعاون مع الأشقاء العرب مؤكدا أنه لا غنى عنهم وعن أصدقاء لبنان الذين يدعمونه ويمدون له يد المساعدة، مؤكدا على بقاءه إلى جانب كل أبناء لبنان.
 

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