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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحالة المرورية في رمسيس وشوارع وسط البلد.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدي البلد” خلال بث مباشر، الحالة المرورية اليوم الخميس، داخل شوارع رمسيس وشوارع وسط البلد، والتي اتسمت بسيولة مرورية ملحوظة. 

 

واتسمت شوارع رمسيس ووسط البلد بسيولة مرورية، رغم تزايد الازدحام علي الأماكن العامة في يوم الخميس، نهاية الأسبوع.

 

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات.

 

وأكدت أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتة الى انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن.

 

"حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

 

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

 

" نص القانون "
نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

" عقوبات المخالفين "

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.


وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

الحالة المرورية يوم الخميس شوارع رمسيس رمسيس شوارع وسط البلد وسط البلد

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