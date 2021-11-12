عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال : المنتخب سيتعادل أمام أنجولا وشريف أفضل من مصطفى محمد

صدى البلد

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك، أن المنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا فى المباراة المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.


وقال عبد العال فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "منتخب انجولا الأفضل بعد المنتخب الوطني ويقدم أداء مميز للغاية ويملك لاعبين أصحاب مهارات فنية رائعة وستخوض اللقاء أمام مصر من أجل تحقيق الفوز وهذا الأمر يجب وضعه فى الاعتبار".


وأضاف: "أى مدير فني كان سيتولى تدريب منتخب مصر سيحقق الفوز على ليبيا، وكيروش لم يضع بصماته مع المنتخب الوطني ولم يقنعني على الإطلاق".
 

 عبد العال: محمد شريف أفضل من مصطفي محمد


أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك، أن محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، أفضل من مصطفى محمد بسبب ثبات مستواه خلال الفترة الماضية.


وقال عبد العال فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "يجب مشاركة محمد شريف أساسيا أمام أنجولا خاصة بعد التألق أمام الزمالك وتسجيله هدفا وسيدخل اللقاؤ بمعنويات مرتفعة افضل من مصطفي محمد فهو أدائه متذبذب خلال الفترة الأخيرة".


وأضاف: "عمرو السولية ومحمد النني سيلعبان فى خط الوسط، ومصطفي فتحي يستطيع تعويض غياب عمر مرموش".

إسلام صادق الأهلي والزمالك محمد النني مصطفي محمد منتخب رضا عبد العال كأس العالم المنتخب الوطني

موضوعات متعلقة

جيهان جادو :زيارة الرئيس السيسي اليوم جاءت تلبية لرغبة نظيره الفرنسى..فيديو

ترشيحاتنا

محمد شبانة: اتحاد الكرة "مايعرفش" لاعيبة المنتخب !

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

عائلة سهير البابلي: بدأت تتحرك بعد سماع الرقية الشرعية ومديح النبي

بعد عزفه على الجردل.. مذيعة تكتب أغنية لـ سيد قناوى وهانى شنودة يلحنها

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا |المحاور والأهداف قراءة يقدمها خالد شقير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

الزمالك يطالب بتدخل وزارة الرياضة في قضية غرامات شيكابالا

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ