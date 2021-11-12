رضا عبدالعال : المنتخب سيتعادل أمام أنجولا وشريف أفضل من مصطفى محمد

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك، أن المنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا فى المباراة المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وقال عبد العال فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "منتخب انجولا الأفضل بعد المنتخب الوطني ويقدم أداء مميز للغاية ويملك لاعبين أصحاب مهارات فنية رائعة وستخوض اللقاء أمام مصر من أجل تحقيق الفوز وهذا الأمر يجب وضعه فى الاعتبار".



وأضاف: "أى مدير فني كان سيتولى تدريب منتخب مصر سيحقق الفوز على ليبيا، وكيروش لم يضع بصماته مع المنتخب الوطني ولم يقنعني على الإطلاق".



عبد العال: محمد شريف أفضل من مصطفي محمد



أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك، أن محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، أفضل من مصطفى محمد بسبب ثبات مستواه خلال الفترة الماضية.



وقال عبد العال فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "يجب مشاركة محمد شريف أساسيا أمام أنجولا خاصة بعد التألق أمام الزمالك وتسجيله هدفا وسيدخل اللقاؤ بمعنويات مرتفعة افضل من مصطفي محمد فهو أدائه متذبذب خلال الفترة الأخيرة".



وأضاف: "عمرو السولية ومحمد النني سيلعبان فى خط الوسط، ومصطفي فتحي يستطيع تعويض غياب عمر مرموش".