كأس العالم قطر 2022.. مواعيد مباريات الجمعة 12 -22 -2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 12 - 11- 2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز تلك المباريات مباراة المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
مولدوفا × أسكتلندا – الساعة 7:00 مساء
إيطاليا × سويسرا – الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
إيرلندا الشمالية × ليتوانيا – الساعة 9:45 مساء
الدانمارك × جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء
أندورا × بولندا – الساعة 9:45 مساء
إنجلترا × ألبانيا – الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
المجر × سان مارينو – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
أوروجواي × الأرجنتين – الساعة 1:00 صباحا - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم
بوركينا فاسو × النيجر- الساعة 2:00 ظهرا
الجابون × ليبيا – الساعة 3:00 عصرا
جيبوتي × الجزائر – الساعة 4:00 عصرا
غينيا × غينيا بيساو – الساعة 6:00 مساء
السودان × المغرب – الساعة 9:00 مساء
أنجولا × مصر – الساعة 9:00 مساء - on time sport