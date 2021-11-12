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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم قطر 2022.. مواعيد مباريات الجمعة 12 -22 -2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تقام اليوم الأربعاء 12 - 11- 2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز تلك المباريات مباراة المنتخب أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم.

 

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم


مولدوفا × أسكتلندا – الساعة 7:00 مساء  

إيطاليا × سويسرا – الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

إيرلندا الشمالية ×  ليتوانيا – الساعة 9:45  مساء      

الدانمارك × جزر فاروه – الساعة 9:45  مساء                  

أندورا × بولندا – الساعة 9:45  مساء            

إنجلترا × ألبانيا – الساعة 9:45  مساء - beIN Sports 2 HD Premium

المجر × سان مارينو – الساعة 9:45  مساء                      

 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم


أوروجواي × الأرجنتين – الساعة 1:00 صباحا  - beIN Sports Connect

 

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم
 

بوركينا فاسو × النيجر- الساعة 2:00  ظهرا

الجابون × ليبيا – الساعة 3:00 عصرا      

جيبوتي × الجزائر – الساعة 4:00 عصرا        

غينيا × غينيا بيساو – الساعة 6:00 مساء

السودان × المغرب – الساعة 9:00  مساء

أنجولا × مصر – الساعة 9:00 مساء - on time sport

 

ليبيا رينو كأس العالم الجزائر إيطاليا المغرب

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