جمال رائف : إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا أهم أولويات مؤتمر باريس

قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي ، إن ذهاب مصر لمؤتمر باريس يعبر عن مكانة مصر الدبلوماسية والسياسية التي أصبحت الفاعل الإقليمي الأهم في المنطقة سواء بما يتعلق بالقضايا العربية أو الأفريقية .



وأضاف جمال رائف خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية " الأولى ، أن مصر لديها رؤية واضحة وشفافة من خلالها اكتسبت مصر مصداقية دولية وأصبح العالم يحتذي بها ، مؤكدًا أن فكرة إخراج القوات المرتزقة من ليبيا كانت مصر تدعو لها منذ البداية قبل أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي .



وتابع جمال رائف ، أن مصر أصبحت حجر الزاوية لاستقرار المنطقة وهذا بشهادة العديد من زعماء العالم ، متابعًا أن مصر وضعت ثوابت منذ البداية وهى إخراج المرتزقة ودعم المسار السياسي ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وهى ذاهبة بهذه الثوابت إلى مؤتمر باريس .



وأشار إلى أن الرؤى المصرية الآن تتحقق في باريس من خلال تفعيل باريس هاشتاج يدعم إجراء الانتخابات في ليبيا ، متابعًا أن المؤتمر تم بحضور عدد كبير من أكبر قيادات العالم .



