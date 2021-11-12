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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رائف : إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا أهم أولويات مؤتمر باريس

ليبيا
ليبيا

قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي ، إن ذهاب مصر لمؤتمر باريس  يعبر عن مكانة مصر الدبلوماسية والسياسية التي أصبحت الفاعل الإقليمي الأهم في المنطقة سواء بما يتعلق بالقضايا العربية أو الأفريقية .


وأضاف جمال رائف خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية " الأولى ، أن مصر لديها رؤية واضحة وشفافة من خلالها اكتسبت مصر مصداقية دولية وأصبح العالم يحتذي بها ، مؤكدًا أن فكرة إخراج القوات المرتزقة من ليبيا كانت مصر تدعو لها منذ البداية قبل أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي .
 

وتابع جمال رائف ، أن مصر أصبحت حجر الزاوية لاستقرار المنطقة وهذا بشهادة العديد من زعماء العالم ، متابعًا أن مصر وضعت ثوابت منذ البداية وهى إخراج المرتزقة ودعم المسار السياسي ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وهى ذاهبة بهذه الثوابت إلى مؤتمر باريس .
 

وأشار إلى أن الرؤى المصرية الآن تتحقق في باريس من خلال تفعيل باريس هاشتاج يدعم إجراء الانتخابات في ليبيا   ، متابعًا أن المؤتمر تم بحضور عدد كبير من أكبر قيادات العالم .
 
 

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