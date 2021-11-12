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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين ضيفا ثقيلا على أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 .. الليلة

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أوروجواي، في تمام الواحدة، من صباح غدا السبت، على ملعب كامبيون ديل سيجلو ضمن منافسات، الجولة الـ 13، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

ويسعى منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز على أوروجواي، في مباراة الليلة، وقطع خطوة جديدة، نحو التأهل إلى كأس العالم.

 

وخاض منتخب الأرجنتين 11 مباراة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

 

على الجانب الآخر، يستهدف منتخب أوروجواي، بقيادة مهاجمه لويس سواريز، خطف الثلاث نقاط من منتخب التانجو، لتصحيح وضعه الكارثي، في جدول التصفيات.

 

ولعب منتخب أوروجواي  12 مباراة، في التصفيات حتى الآن، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات أيضا، وخسر 4 لقاءات.

 

ويتأهل أول 4 منتخبات في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، بينما يلتقي صاحب المركز الخامس المتأهل من المحلق الآسيوي، على الصعود للمونديال.

 

ترتيب الأرجنتين وأوروجوي:

 

يحتل منتخب الأرجنتين وصافة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 25 نقطة، خلف منتخب البرازيل المتصدر بـ 34 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز السادس بـ 16 نقطة.

الأرجنتين أوروجواي كأس العالم 2022 ميسي منتخب الارجنتين

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