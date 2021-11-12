قدم برنامج حياتك صحتك" المذاع على قناة "صباح البلد" تقديم طريقة عمل "رافيولي الكوسا بحشوة الجبنة القريش والبيستو":
مقادير عمل رافيولي الكوسا بحشوة الجبنة القريش والبيستو
شرائح كوسا
لحمة عصاج
طماطم شيري
ثوم مفروم
زيت زيتون
خل بلسميك
زعتر فريش
شطة
ملح وفلفل أسود
خلطة الجبن
جبنة قريش
جبنة بارميزان
قطع جبن فيتا
2 ملعقة كبيرة مع صوص البيستو
سلطة الجرجير والتين:
تين برشومي
جرجير
قطع جبن فيتا
عين جمل مجروش
خل بلسميك
زيت زيتون
طريقة عمل رافيولي الكوسا بحشوة الجبنة القريش والبيستو
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