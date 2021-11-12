وائل جمعة يغيب عن مواجهة مصر وأنجولا .. اعرف السبب

قرر الجهاز الطبي لـ منتخب مصر، عدم مصاحبة وائل جمعة مدير المنتخب للفريق إلى ملعب مباراة أنجولا، رغم تأكده من سلبية مسحته، وكان جمعة على الرغم من سلبية مسحاته الثلاثة التي أجراها على مدار الأسبوع الماضي وآخرها المسحة التي خضع لها مع الفريق لدى وصوله إلى مطار لواندا مساء أمس الأول، إلا أن نتيجة المسحة التي أجريت أمس لكل أعضاء البعثة وجاءت نتائجها صباح اليوم أشارت إلى إيجابية عينة جمعة، فيما جاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء البعثة.

وقام الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق بإجراء مسحة أخرى له اليوم بالإضافة إلى تيست لجميع المخالطين له وذلك للاطمئنان على أعضاء الفريق الذي يستعد للتوجه إلى ستاد 11 نوفمبر لملاقاة منتخب أنجولا في الثامنة مساء ( التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، وبحمد الله جاءت نتيجة جمعة سلبية ، وكذلك جميع من أعادوا الاختبار، ليكون القرار الطبي بعد الاطمئنان على جمعة والإطلاع على رأي أحمد مجاهد رئيس البعثة وكارلوس كيروش المدير الفني هو تفضيله عدم مصاحبة وائل جمعة للفريق والذي أيد بنفسه هذا الإجراء ضمانًا لسلامة الجميع والأخذ بكل الاجراءات الاحترازية، رغم ما يتمتع به من حالة صحية ممتازة.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

قائمة مصر لمواجهة أنجولا:

حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو).- محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد فتحي (بيراميدز) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)- أحمد ياسين (البنك الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي)- محمود علاء (الزمالك)- أحمد فتوح (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز)- محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) - مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) - مروان حمدي (سموحة)- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم:



مصر : 10 نقاط

ليبيا : 6 نقاط

الجابون : 4 نقاط

أنجولا : 3 نقاط